Koersgedrag van Evenepoel en Pogacar ook absoluut cruciaal voor outsiders: "Als Remco en Tadej vertrekken, dan..."

Welk koersgedrag gaat Remco Evenepoel hanteren? En wat dan gezegd van Tadej Pogacar? Ook voor de outsiders in Luik-Bastenaken-Luik hangt daar heel veel vanaf.

Mattias Skjelmose, de verrassende tweede in de Waalse Pijl, kan bijvoorbeeld in deze categorie geplaatst worden. "Mijn vorm is heel goed en ik kijk uit naar de koers. De parcourswijzigingen zijn heel goed voor de koers, denk ik. Het zal zwaarder en boeiender zijn", voorspelt de jonge Deen voorafgaand aan Luik-Bastenaken-Luik.

© photonews

"De groepen vooraan zullen kleiner zijn dan de vorige jaren", zo ziet de 22-jarige renner de impact van die aanpassingen op het wedstrijdverloop. "Vooraan zitten is mijn beste kans op een resultaat, zoals bij iedereen." Dat betekent ook: zelf vroeg in de aanval gaan, indien mogelijk.

Vooraleer de grote kanonnen hun kaarten op tafel leggen. "Als Remco en Tadej vertrekken, hoop ik dat ze mij pakken na de Roche-aux-Faucons. Het doel met de ploeg is om het podium te halen. Ik denk dat dat een realistische doelstelling is."