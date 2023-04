Remco Evenepoel voert alweer een nummer op in Luik-Bastenaken-Luik en heeft zijn felbegeerde foto beet

Remco Evenepoel heeft op fenomenale wijze Luik-Bastenaken-Luik gewonnen. De wereldkampioen reed uiteindelijk zo'n 30 kilometer solo.

Het langverwachte duel tussen Remco Evenepoel en Tadej Pogačar in Luik-Bastenaken-Luik kwam er uiteindelijk niet. Pogačar viel op zo'n 175 kilometer van de meet en moest opgeven met een polsbreuk.

Dat betekende dat Soudal Quick-Step zijn verantwoordelijkheid moest nemen tijdens de koers. En dat deed het ook voortreffelijk. Heel de ploeg zette zich op kop voor Evenepoel en controleerde de vlucht.

Een groep van elf vluchters spatte op elke beklimming steeds meer uit elkaar. Jan Tratnik (Jumbo-Visma) versnelde op zo'n 90 kilometer van de meet uit het peloton en reed ook naar de vluchters toe.

Evenepoel rijdt weg opnieuw weg op La Redoute

Soudal Quick-Step hield Tratnik echter binnen schot en greep de laatste vluchters ook op La Redoute. Op het einde van die klim versnelde Remco Evenepoel dan toch, Tom Pidcock kon nog net volgen.

Maar even later brak Pidcock dan toch, ook ploegmaats Skjelmose en Ciccone raakten niet meer bij Evenepoel. Uiteindelijk vormde zich in de achtergrond een groepje van Pidcock, Healy en Buitrago.

Evenepoel reed al maar verder weg van de rest en hield aan de meet uiteindelijk 1'06" over op Pidcock en Buitrago. Healy was vierde. Tiesj Benoot eindigde ook in de top tien en werd zevende.