Evenepoel ging Van der Poel achterna, maar wat vond de rest van het peloton van zijn heiligschennis?

Het was een van de verrassingen voor de start van Luik-Bastenaken-Luik, de witte koersbroek van Remco Evenepoel. Maar de wereldkampioen kreeg er uit het peloton vooral complimenten over.

Een witte koersbroek, het is een soort heiligschennis in de wielerwereld. Mathieu van der Poel koos er in de Amstel Gold Race in 2019 en de Ronde van Vlaanderen van 2020 ook voor en won toen telkens.

En ook Remco Evenepoel koos er dus voor in Luik-Bastenaken-Luik. "Luik-Bastenaken-Luik is een speciale koers. Voor zo’n mooie koers vind ik dat je ook iets speciaals kunt doen", zei Evenepoel over zijn witte broek.

"Vanuit het peloton kreeg ik louter complimenten, dus ze waren het wel met me eens volgens mij. En het bracht geluk, dus dat was mooi. Ik vond het wel speciaal om iets anders te dragen, ik heb ervan genoten", zei Evenepoel op de persconferentie achteraf.

Ook in Giro?

Binnenkort staat Evenepoel ook aan de start van de Giro, gaat hij die witte koersbroek daar ook nog eens bovenhalen? "Dat zullen jullie wel zien op het moment dat ik weer ga koersen", besloot Evenepoel nog.