Ondanks zijn val in Luik doet Tadej Pogacar een goede zaak op de wereldranking, de Belgische ploegen zakken wat weg

Tadej Pogacar heeft zijn 1e plaats op de wereldranking verstevigd. Hij won zelf de Waalse Pijl en zag zijn dichtste concurrent punten verliezen. In het ploegenklassement zakten de Belgische ploegen wat weg.

Dankzij de Waalse Pijl pakte Tadej Pogacar 400 UCI-punten. Zo kwam hij op meer dan 6700 punten te staan. Hij staat ondanks zijn val in Luik-Bastenaken-Luik waar hij geen punten te verdedigen had, nog autoritairder aan de leiding.

Dat komt ook doordat Wout Van Aert zijn punten van Luik-Bastenaken-Luik kwijtspeelde. Zo staat de Sloveen 1700 punten voor. Van Aert ziet overigen Remco Evenepoel korterbij komen. Hij pakte met een nieuwe zege in Luik 300 punten extra. In de top 10 staan met Jasper Philipsen (6e) en Arnaud De Lie (8e) nog 2 Belgen in de top 10.

UCI-ranking individueel:

1. Tadej Pogacar: 6727,86 punten

2. Wout Van Aert: 5057 punten

3. Remco Evenepoel: 4831,21 punten

4. Jonas Vingegaard: 3527,57 punten

5. Mathieu van der Poel: 3112,67 punten

6. Jasper Philipsen: 3048 punten

7. Mads Pedersen: 2809,14 punten

8. Arnaud De Lie: 2485 punten

9. Christophe Laporte: 2364 punten

10. Mikel Landa: 2266 punten

© photonews

Jumbo-Visma blijft overigens aan de leiding in het ploegenklassement. Zo sluiten ze deel 1 van het seizoen als nummer 1 van de wereld af. Al staat UAE op een zucht van hen.

INEOS Grenadiers loste Alpecin-Deceuninck op de 3e plaats af. Alpecin-Deceuninck zakte weg naar plaats 6 en zo is Soudal Quick-Step de nieuwe Belgische nummer 1 van de wereld. Ook Lotto Dstny staat nog net in de top 10, terwijl Intermarché-Circus-Wanty er net buiten valt.