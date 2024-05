Gevallen Geraint Thomas laat zich opnieuw bijzonder kritisch uit over zijn collega's in de Giro

In de laatste rit voor de eerste rustdag ging Geraint Thomas even tegen de grond. De Welshman kon wel snel weer aansluiten en verloor geen tijd, maar was achteraf bijzonder kritisch.

"Het gaat veel over veiligheid en vandaag was het echt niet veilig", zei Thomas bij Eurosport. "Wij zijn soms net een paar clowns in een circus. Mijn ketting sloeg overal op en neer. Dat is niet echt lekker."

"Het is ook best wel angstig, als je sommige wanhoopspogingen ziet van renners en die dan stuiterend door alle grote gaten, die overal liggen, voorbij komen. Ik ben zeer blij om ongeschonden uit deze etappe te komen, als ik eerlijk ben."

Nu staat er een eerste rustdag op het programma. "Ik ben ten eerste al heel blij om uit dit peloton te stappen met al deze renners, zegt een oude man nu", lachte Thomas. "Maar ja, het is wel even lekker."

Thomas geeft strijd tegen Pogacar niet op

"Het is al zwaar geweest deze eerste week. Maar gelukkig kon ik rekenen op een goed team, ik ben blij hoe we het al gedaan hebben. De tijdrit was iets minder, maar je kan geen 21 perfecte dagen hebben."

Thomas staat momenteel derde, op bijna drie minuten van Pogacar. Het wordt moeilijk, maar Thomas geeft nog niet op. "Pogacar is bijzonder dominant en wij vechten voor de andere plekken. Maar wie weet. We blijven gewoon ons best doen."