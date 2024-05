Patrick Lefevere begrijpt niet waar het vandaan komt: "Sta daarvan op mijn achterste poten"

Remco Evenepoel is op dit moment op hoogtestage in de Sierra Nevada, als voorbereiding op de Tour. Al is dat voor Patrick Lefevere geen trend van de laatste jaren.

Na zijn valpartij in de Ronde van het Baskenland moest Remco Evenepoel herstellen van zijn breuk aan het sleutelbeen en schouderblad. De Belgische kampioen zit ondertussen een week in de Sierra Nevada. Daar zit hij momenteel samen met Yves Lampaert, Casper Pedersen, Gianni Moscon, Ilan Van Wilder en Mikel Landa. Al is buiten Evenepoel niemand van de ploeg al zeker van deelname aan de Tour. Lefevere vindt hoogtestage geen recent fenomeen De Tour aanvatten zonder hoogtestage is ondertussen ondenkbaar geworden. Visma-Lease a Bike lijkt de trend gezet te hebben de voorbije jaren, maar Patrick Lefevere is het daar niet helemaal mee eens. "De omkadering rond de renners is alleen maar toegenomen, maar ik sta op mijn achterste poten als iemand een hoogtestage een recent fenomeen noemt", zegt hij bij Het Nieuwsblad. "Ik ga mezelf niet de uitvinder van het moderne wielrennen noemen, maar feit is dat wij in 2000, net geen vijfentwintig jaar geleden, als één van de eerste ploegen naar Sierra Nevada trokken. Vertrek op 3 januari, wat met het weer een aanzienlijk risico was."





Corrigeer



Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier! Verstuur