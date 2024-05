Thibau Nys kan geen derde keer op rij winnen in Hongarije: "Daarom verlies ik de rit"

Thibau Nys is er niet in geslaagd om een derde ritzege te pakken in de Ronde van Hongarije. De jonge Belg van Lidl-Trek kon wel de eindzege veilig stellen.

De koninginnenrit en de voorlaatste rit had Thibau Nys al met glans gewonnen in de Ronde van Hongarije. De laatste rit eindigde opnieuw op een beklimming, namelijk de Pecs (1,7 km aan 10,6%). Een nieuwe kans voor Nys dus.

Deze keer lukte het echter niet. In de sprint met het peloton werd Nys vierde, de Nederlander Wout Poels boekte zijn eerste zege van het seizoen. Nys kon door zijn vierde plaats wel zijn zege in het eindklassement veilig stellen.

Geen ritzege, wel eindklassement voor Nys

"Ik ben heel vermoeid, het was een zware finale", zei Nys in het flashinterview. "Ik had wel een heel goed gevoel, al van in het begin van de koers voelde ik me heel sterk. Maar de eerste keer het klimmetje was heel zwaar."

"Ik begon daar al harder af te zien dan ik had verwacht. De tweede keer was het al beter. Ik voelde dat ik goed kon herstellen van die klimmetjes en de inspanningen. Op het einde ben ik teleurgesteld dat ik geen derde etappe op rij win, maar ik zat te veel met het klassement in mijn hoofd."

"Ik wilde geen gaatjes laten, dat is waar ik de rit verlies. Het klassement was té belangrijk. Maar ik ben wel blij hoor, het was een goede week", besloot Nys. De eindzege in de Ronde van Hongarije is zijn eerste in een rittenkoers voor Nys.