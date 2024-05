🎥 Meningen zijn stevig verdeeld in het peloton: "Alleen als je wereldkampioen bent"

De broeken in de Giro hebben al veel stof doen opwaaien. Eerst was er de paarse broek van Tadej Pogacar, nu ging de spierwitte broek van Luke Plapp over de tongen.

Vrijdag snoepte Luke Plapp de witte jongerentrui voor één dag af van Cian Uijtdebroeks. De Belg van Visma-Lease a Bike kiest in combinatie met de witte trui voor een grijze broek, maar Plapp pakte het iets anders aan.

De Australiër koos zaterdag voor een spierwitte broek. En dat zorgde opnieuw voor heel wat verschillende meningen in het peloton. Want niet iedereen kon de witte broek van de Australiër smaken.

Witte broek alleen voor Van der Poel?

"Zo was Geraint Thomas absoluut geen fan. "Niet doen. Gewoon een zwarte broek dragen", zei de Welshman van INEOS Grenadiers. Esteban Chaves zei hetzelfde: "Plappy, vertrouw me. Ik ben oud. Please. Je gaat zweten, je ziet alles. Doe het niet!"

Tadej Pogacar stelde een voorwaarde: "Alleen als je wereldkampioen bent. Hoewel, als Europees kampioen kan het ook nog." Anderen zien nog redenen om het niet te doen "Nee, want hij is niet Mathieu (van der Poel, nvdr.)" en "Als het regent, dan is het geen goed idee."

Plapp kreeg ook wel steun van een aantal renners, zoals Simone Velasco en Caleb Ewan. De Australiër is de witte trui dan wel kwijt, maar kiest als Australische kampioen toch nog vaak voor een witte broek.