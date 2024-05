Analisten die Biniam Girmay afmaken na opgave in de Giro krijgen er stevig van langs

Biniam Girmay moest na een zware valpartij opgeven in de Giro en kreeg daar behoorlijk wat kritiek voor. Zijn ploegmaat Roel van Sintmaartensdijk verdedigt hem echter.

Na een dubbele valpartij in de vierde etappe moest Biniam Girmay opgeven in de Giro. De Eritreeër kon niet meer verder, maar van zware blessures was er geen sprake. Daar was bij Eurosport toch wat kritiek op.

"Ik denk oprecht dat het niet goed zit met zijn moraal. Hij wilde na die eerste valpartij al stoppen. Intermarche-Wanty was volledig ingericht op Girmay. Dan is het super zuur dat er niks aan de hand is. Dat klinkt heel negatief, maar het is wel de waarheid", zei Bobbie Traksel.

"Als je moraal is gekraakt na twee valpartijen, dan vraag ik mij wel af hoe goed je moraal is. Je wil toch presteren. Dan moet je na twee tegenslagen ook gewoon door kunnen gaan", zei ex-renster Jip van den Bos.

Ploegmaat verdedigt Girmay

Ploegmaat Roel van Sintmaartensdijk verdedigde Girmay. "Het is heel makkelijk praten door mensen vanaf de zijlijn. Als je met zeventig kilometer per uur onderuit gaat en je zag dat hij een twintig centimeter uitsteeksel op zijn heup had...", zegt hij bij In de Leiderstrui.

"Hij kon ook heel moeilijk opstappen, dus dat is allemaal makkelijk speculeren. Het is super dat hij in principe niets heeft, want hij lag er best slecht bij", zegt de Nederlander nog.