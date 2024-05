🎥 Wat een dominantie: Vollering zet unieke statistiek van SD Worx-Protime verder in het Baskenland

Na twee etappes voor de sprinters en twee zeges voor Europees kampioene Mischa Bredewold waren de klimmers aan de beurt in de Ronde van het Baskenland in de slotrit. En dus was het uitkijken naar Demi Vollering.

Op de laatste beklimming van de dag, de Mendizorrotz (3,4 km aan 8,4%), op 30 kilometer van de streep, ontbond Demi Vollering haar duivels. De Nederlandse viel aan en begon met zo'n 40 seconden voorsprong aan de laatste 20 kilometer.

Dankzij het afstopwerk van haar ploeggenoten Reusser en Fisher-Black zorgde ervoor dat Vollering uit de greep bleef van de achtervolgers. Vollering won de slotrit met 44 seconden voorsprong De Jong en Bredewold.

Vollering slaat zo een dubbelslag en wint de Ronde van het Baskenland met 34 seconden voorsprong op Bredewold en 52 seconden meer dan Labous. Vorige week won Vollering ook al twee ritten en het eindklassement in de Vuelta.

Dankzij de dagzege en eindzege van Vollering zet SD Worx-Protime zijn straffe statistiek verder. De voorbije drie jaar won de ploeg alle negen ritten en drie keer het eindklassement. "Dat we dit drie jaar op rij kunnen doen, zegt iets over deze ploeg", zei Vollering nog.

BAM! Historical! @demivollering wins the last stage and the GC of Itzulia 2024 after a long solo of 30K!!



Making it a 100% record for Team SD Worx-Protime in Itzulia's history.



๐Ÿฅ‡9/9 victories for the team (Demi Vollering 6x, Mischa Bredewold 2x & Marlen Reusser 1x)

๐Ÿ†3 GC… pic.twitter.com/c6LdF7kOIY