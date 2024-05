Stond er nog een rekening open? Tadej Pogacar geeft uitleg voor opvallende actie

Tadej Pogacar trekt de rustdag van de Giro is als leider. De Sloveense roze trui liet zich ook nog eens zien in de slotkilometer voor de sprinter van zijn ploeg.

De laatste rit van de eerste week van de Giro was een prooi voor de Nederlander Olav Kooij. Hij klopte paarse puntentrui Jonathan Milan in een spannende sprint, als was het wel dankzij Pogacar dat er een sprint kwam voor de zege.

De Ecuadoriaan Jhonatan Narvaez, die Pogacar in de eerste rit klopte, was op de laatste beklimming weggereden. Pogacar zette zich in de laatste kilometer nog eens op kop van het peloton met een stevige kopbeurt.

Pogacar helpt ploegmaat Molano

Stond er nog een rekening open van de eerste rit? "Of ik nu ook mee doe aan de lead-out? Neen, neen. Het was vandaag gewoon een super harde finale en Sebastián Molano deed het geweldig om bij ons te blijven."



"Ik wilde hem helpen, maar het was niet genoeg voor de zege. Maar als ik iets kan bijdragen, dan doe ik dat, zeker bij zo'n finale op slechte wegen die voortdurend op en af gaan. Dan is het beter om voorin te blijven en om mijn vriend te steunen."

Molano moest het uiteindelijk afleggen tegen Kooij en Milan, Pogacar is blij dat er maandag een rustdag is. "Ik kijk er echt naar uit. Ik wil een beetje ontspannen en wil niet te veel aan de koers denken. Hopelijk krijgen we goede pizza en cappuccino."