Bakelants verduidelijkt gevoelig standpunt rond Lennert Van Eetvelt en Lotto Dstny: "Het was en is niet mijn bedoeling"

Jan Bakelants had onlangs al zijn zegje gedaan over de zaak rond Lennert Van Eetvelt en wat Lotto Dstny misschien anders had kunnen doen in 'Wielerclub Wattage'. Op sociale media volgde nog een verduidelijking.

Bakelants vermoedde in de podcast dat er intern een paar dingen foutlopen bij Lotto Dstny, omdat er een gelijkaardig geval was toen Tosh Van der Sande nog voor de ploeg van de Nationale Loterij reed. Bakelants maakte de bemerking dat dat hij dacht dat de medische staf na zo'n geval alles toch strikter zou opvolgen. Op Twitter werd de oud-renner er op gewezen dat de mensen in de huidige medische staf van Lotto Dstny andere personen zijn dan ten tijde van het voorval met Van der Sande. "Ik weet niet meer dan wat er in het ploegcommunique staat en het was en is niet mijn bedoeling om de medische staf te kruisigen", reageert de Bakelants Ik weet niet meer dan wat er in het ploegcommunique staat, en het was en is niet mijn bedoeling om de medische staf te kruisigen.

Ik hoop in de 1e plaats dat deze zaak snel w uitgeklaard vr de sportman & mens Lennert en hij snel z’n sport weer kan uitoefenen — Jan Bakelants (@Jan_Bakelants) April 26, 2023 Eén ding is zeker: hij leeft enorm mee met wat Lennert Van Eetvelt nu moet meemaken. "Ik hoop in de 1e plaats dat deze zaak snel wordt uitgeklaard voor de sportman en mens Lennert en dat hij snel z'n sport weer kan uitoefenen."

Lees ook... Bakelants zet Lennert Van Eetvelt volledig uit de wind in dopingzaak maar denkt wel dat er bij Lotto dingen foutlopen