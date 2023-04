Op dit parcours kan Van der Poel eventueel voor derde Nederlandse titel gaan: een terugkeer na 10 jaar wachten

Al twee Nederlandse titels behaalde Mathieu van der Poel op de weg. Het parcours is vastgelegd voor het NK van 2023. Van der Poel weet dus waar hij eventueel voor titel nummer 3 kan gaan.

Dat is uiteraard in de veronderstelling dat Van der Poel het nationaal kampioenschap op zijn programma zet. Volgens de laatste berichten zou dat dit jaar wel het geval zijn. Vorig jaar was Van der Poel, de Nederlandse kampioen van 2018 en 2020, er dan weer niet bij op het NK.

Het parcours voor het NK van 2023 is definitief vastgelegd. Geen lus op de VAM-berg dit jaar. Wél een start in Valkenburg, met nadien een pittig traject met meerdere beklimmingen door Zuid-Limburg. Er is een lokale omloop in de buurt van Sittard-Geleen uitgestippeld. De aankomst ligt in het Watersley-park.

VROUWEN RIJDEN DAG EERDER

Het is voor de eerste keer in tien jaar dat een NK in Zuid-Limburg georganiseerd zal worden. De vrouwen rijden hun kampioenschap op zaterdag 24 juni, de mannen op zondag 25 juni. De titelverdedigers zijn Riejanne Markus en Pascal Eenkhoorn.