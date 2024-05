Mathieu van der Poel heeft een uiterst bijzonder onderonsje achter de rug

Ook als hij niet zelf koerst, denkt Mathieu van der Poel aan de dingen rond de koers. Een onderonsje in het restaurant hoort daar ook bij.

Op de pagina van Lukas Ronald Lukacs, een wieleraccount op het social mediaplatform X, is onlangs een foto geplaatst van Mathieu van der Poel in Casello. Een restaurant te Schilde waar ze in het pand van Tollenberg de klanten voorzien van hedendaagse gastronomie met duidelijke invloeden vanuit Italië en Azië.

Eén van die klanten is dus Mathieu van der Poel. Het is te zeggen: hij is daar in elk geval langsgeweest, samen met Philip Roodhooft. Het ging om een etentje met Eric Min, de CEO van Zwift, het bekende virtuele wielerplatform dat van het fietsen op de rollen ook een competitieve en interactieve wereld heeft gemaakt.

ZWIFT-CEO EN VAN DER POEL AAN ZELFDE TAFEL

Het is geen toeval dat Min en Van der Poel aan dezelfde tafel hebben gezeten. Zwift heeft immers een nauwe samenwerkinng lopen met Alpecin-Deceuninck, de ploeg van Van der Poel. De winnaar van de Zwift Academy, een wedstrijd die het platform organiseert, krijgt immers de kans om profrenner te worden bij Alpecin-Deceuninck.

Mathieu van der Poel enjoying the dinner in Casello, Schilde also with the Zwift CEO Eric Min. 🧡 pic.twitter.com/V60zMfAVk7 — Lukáš Ronald Lukács (@lucasaganronald) May 10, 2024

Samen met de ploeg zal dan een plan uitgestippeld worden. Dat kan zijn om de persoon in kwestie het jaar nadien al op te nemen in de eliteploeg of bijvoorbeeld om hem te stallen in de opleidingsploeg en te zien wat het geeft. Jay Vine is een schitterend voorbeeld van tot wat zo'n samenwerking in het beste geval kan leiden.

GOEDE SAMENWERKING MET ALPECIN-DECEUNINCK

Ondertussen heeft de Australiër wel de overstap gemaakt van Alpecin-Deceuninck naar Team UAE. In elk geval zal het ongetwijfeld weer erg productief geweest zijn dat Van der Poel, Roodhooft en Min gedachten hebben kunnen uitwisselen.