Tim Wellens is wel héél vriendelijk voor de man die verantwoordelijk is voor zijn viervoudige breuk

Daar zat Tim Wellens dan in één keer na zijn val in de Ronde, nadat Maciejuk met een manoeuvre een massale valpartij veroorzaakte. Voorjaar voorbij. Gelukkig is de comeback in zicht.

Tim Wellens bekent aan Het Laatste Nieuws dat het niet de makkelijkste weken waren na zijn valpartij. Herstellen van een viervoudige sleutelbeenbreuk is dan ook niet niets. Inmiddels is het ergste wel achter de rug en kan echt volop aan dat herstel gewerkt worden, onder meer bij de kiné. PROGRAMMA ONGEWIJZIGD Zijn programma is ongewijzigd. Dat betekent dat de eerstvolgende wedstrijd van Wellens de Ronde van Zwitserland zal zijn. Opvallend: hij neemt Maciejuk helemaal niets kwalijk. "Tuurlijk had die jongen dat niet moeten doen. Maar er was geen kwaad opzet mee gemoeid." "Daags nadien stuurde hij me een heel vriendelijk bericht. Dat volstaat voor mij", besluit Wellens. "Ik zal hem zeker niet boos aankijken als ik hem tegenkom."