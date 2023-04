Trekt VDP de lijn door? Plannen van Mathieu van der Poel bekend om glansrijk voorjaar een vervolg te geven

Het seizoen van Mathieu van der Poel kan na een glansrijk voorjaar niet meer stuk. De plannen om ook in de rest van 2023 sterk voor de dag te komen, worden uiteraard wel gemaakt.

Het was al geweten dat Mathieu van der Poel niet opteert voor een intermezzo op de mountainbike, vanwege het wegvallen van een wedstrijd in Valkenburg. Maar wat gaat het dan wél worden? Het Laatste Nieuws meldt wat er in grote lijnen voor Van der Poel op het programma staat.

Dat is in de eerste plaats een trainingsstage in Spanje. Daarna volgt ook nog een hoogtestage in La Plagne, voor de eerstvolgende wegkoersen eraan komen. Via deelname aan de Ronde van Zwitserland loopt zijn voorbereiding op het tweede deel van het seizoen.

MOGELIJK MOUNTAINBIKEN NA WK

Van der Poel zal zijn opwachting maken op het NK op de weg. Het grote doel van het najaar is om sterk te presteren in de Tour, na de teleurstelling van vorig jaar. Ook het WK in Glasgow staat al met rood omcirkeld. Het is nog altijd mogelijk dat Van der Poel nadien alsnog op de mountainbike springt.