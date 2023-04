🎥 Ethan Hayter maakt het werk van zijn ploeg en lead-out van Bernal af in Romandië, Belg in de top tien

In de tweede rit van de Ronde van Romandië heeft Ethan Hayter een dubbelslag geslagen. In de sprint was hij sneller dan Spanjaard Ayuso en de Fransman Bardet.

In de tweede etappe van de Ronde van Romandië geen James Knox (Soudal Quick-Step) meer aan de start, hij was ziek. Voor de rest een vrij klassieke etappe met onder drie vluchters.

Brussenskiy, Bernard, Bohli kregen zo'n 4 minuten van het peloton, maar Jumbo-Visma onderhield het tempo. Voor heel wat sprinters ging het ondertussen te snel, ook leider Vernon werd gelost.

Op ongeveer 30 kilometer van de streep werden Brussenskiy en Bernard als laatste vluchters gegrepen. Op het laatste klimmetje van de dag probeerden enkele renners nog weg te rijden, maar dat lukte niet.

Hayter maakt het af

Ook in de laatste kilometers probeerden nog enkele renners weg te rijden, maar INEOS Grenadiers nam het in de laatste twee kilometer in handen. Onder meer Egan Bernal werkte voor Ethan Hayter. De Brit werd perfect naar de finish gebracht en maakte het ook af.

De Spanjaard Juan Ayuso werd nog tweede, Romain Bardet werd derde. Kobe Goossens werd eerste Belg op de zevende plaats. Hayter wordt ook de nieuwe leider.

