Onwaarschijnlijke details komen naar boven over wantoestanden bij vrouwenteam, helft van de rensters vertrok al

Er komen als maar meer details naar buiten over de wanorde bij de Spaanse vrouwenploeg Zaaf. Ondertussen vertrokken al meer dan de helft van de rensters.

De Vuelta voor vrouwen, die op 1 mei van start gaat, maakte woensdag bekend dat het Spaanse continentale team Zaaf niet aan de start zal staan. De ploeg kampt met allerlei problemen en heeft haar wildcard teruggegeven.

Al het hele jaar zijn er problemen bij het Spaanse team. De rensters zouden dit jaar nog niet betaald zijn, zelfs niet voor reiskosten. Dat verhaal kwam aan het licht door de Franse kampioene Audrey Cordon-Ragot, die als eerste de ploeg verliet.

In navolging van Cordon-Ragot nog eens zeven van de vijftien rensters het team, terwijl het minimum van de UCI acht rensters is. En Escape Collective bracht nog meer wantoestanden naar buiten over het team.

Amateurisme ten top

Zo zouden de rensters tijdens de Tour Down Under mecaniciens ter beschikking hebben gehad die nog nooit in een wielerwedstrijd hadden gewerkt en mochten de rensters niet alleen hun hotel verlaten.

In de UAE Tour werden door de ploeg twee masseurs ingehuurd die geen verstand hadden van wielrennen en kregen de rensters slechts één bidon bij de bevoorrading. En er zou ook een tekort zijn aan fietsen. Daarnaast zouden de rensters bijvoorbeeld ook hun banden moeten oppompen bij andere ploegen.

Het team probeerde nog wat zaken recht te zetten, maar geld zagen de rensters nog altijd niet. En dus vertrokken er in april al acht rensters. Het valt af te wachten hoelang de overige zeven nog zullen blijven.