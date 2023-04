Cian Uijtdebroeks spreekt zich uit over vergelijking met Evenepoel en zijn grootste verrassing van dit seizoen

Cian Uijtdebroeks is aan goed bezig. De altijd nog maar 20-jarige Uijtdebroeks eindigde onder meer voor het eerst in de top 10 in de WorldTour.

Uijtdebroeks werd dit jaar zowel in de Ronde van Oman als in de Ronde van Catalonië negende en maakt later dit jaar normaal ook zijn debuut in een grote ronde met een deelname aan de Vuelta.

"Het is fantastisch geweest, tot nu toe. Oké, Remco (Evenepoel, nvdr.) won misschien op die leeftijd, maar ik was heel blij dat ik top-10 in Catalonië heb kunnen rijden", zegt Uijtdebroeks bij Wielerflits.

Uijtdebroeks weet niet of hij ooit het niveau van een Roglič of Evenepoel zal halen, maar onder naar het niveau van de Portugees Joao Almeida (die al drie keer top 6 reed in een grote ronde) toegroeien zou Uijtdebroeks ook al fantastisch vinden.

Waardes blijven toenemen

Als Uijtdebroeks naar zijn grootste verrassing wordt gevraagd dit seizoen, dan is dat voor hem naar de beklimming van Lo Port in de Ronde van Catalonië. "Mijn waardes blijven toenemen."

"Ik reed op Lo Port 20 minuten aan 425 Watt en weet nog dat dat vroeger mijn 10-minuten-test was. Dat was toen al héél goed. Nu doe ik dat in een koers, over 20 minuten. Die waardes blijven dus verbeteren."