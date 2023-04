Hoe zou het nog zijn met Nairo Quintana?: Johan Bruyneel is duidelijk over zijn toekomst

Nairo Quintana is nog altijd op zoek naar een ploeg. Johan Bruyneel denkt dat Quintana niet meer op WorldTour-niveau zal kunnen rijden.

Na de Tour van vorig jaar werd in het lichaam van Nairo Quintana tramadol gevonden. Die zware pijnstiller stond niet op de verboden lijst van het antidopingagentschap WADA, maar voor de UCI was het wel een verboden product. Zo werd hij uit de uitslag van de Tour geschrapt. Ook werd daardoor zijn contract bij Arkéa Samsic niet verlengd.

Quintana ging op zoek naar een nieuwe ploeg, maar vond die niet meteen. Ondertussen zijn we al bijna mei en hij zit nog steeds zonder ploeg. Johan Bruyneel denkt het lot over Quintana in het internationale wielrennen te kennen. Hij stuurde een sms naar commentator Oscar Restrepo en die citeerde die sms in het Colombiaanse programma El Leñero: "Ze hebben een kruis over hem gemaakt. Vergeet het: hij zal niet meer koersen."

Daarna ging Restrepo verder: "Er zijn mensen die zijn vrijgesproken en nog steeds de schuld krijgen. Quintana gaat door met vechten en is getraind. Maar zolang hij niet de omschakeling maakt die sommigen suggereerden, maar die zijn omgeving niet toeliet, zal het voor hem moeilijk zijn om in het wielrennen op hoog niveau terug te keren."