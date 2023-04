Plan van Lotto Dstny met Arnaud De Lie is duidelijk: "Dat is prioriteit nummer één"

Lotto Dstny heeft met Arnaud De Lie een goudhaantje in handen. De ploeg wil er dan ook alles aan doen om het contract van De Lie te verlengen.

Arnaud De Lie maakte dit seizoen alweer indruk met drie zeges en een tweede plaats in de Omloop Het Nieuwsblad. De Lie heeft nog een contract tot eind 2024 bij de Belgische ploeg. Daan De Wever, topman bij sponsor Dstny, wil De Lie graag houden.

"Ik wil dat Arnaud bij ons een topklassieker kan winnen", zegt De Wever bij Het Laatste Nieuws. "Zijn verlenging is de prioriteit nummer één van CEO Stephane Heulot."

"Als je een van de grootste Belgische talenten hebt, moet je er alles voor doen om die aan boord te houden en er goed mee omspringen: dus ook kletsen geven wanneer het niet goed is. We applaudisseren niet voor de zevende plaats."

Tour de France

De Wever ziet het grootst met De Lie en wil hem volgend jaar al naar de Tour sturen. "Je moet ze soms eens durven smijten. That’s the risk you take." Maar De Wever stelt zich ook vragen.

Zo vindt hij dat team misschien iets te Belgisch georiënteerd is. "We hebben nood aan een internationale topper. Dat moet De Lie worden. Als hij geen kopman wordt, verhuis ik."