Topman van Dstny kritisch voor een van zijn kopmannen: "Kan hij die klik nog maken?"

Lotto Dstny is dit seizoen in een nieuw elan beland met nieuwe hoofdsponsor Dstny. Maar voor Caleb Ewan is sterke man Daan De Wever wel kritisch.

Lotto Dstny won dit jaar vijf keer. Arnaud De Lie won drie keer, Milan Menten en Tijl De Decker zorgden voor de twee andere zeges. Maar een van de kopmannen, Caleb Ewan won nog niet.

Ewan werd wel nipt tweede in de GP Monseré, maar zijn laatste officiële zege dateert al van in september 2022, toen hij de GP de Fourmies won. De sterke man van Dstny, Daan De Wever, stelt zich vragen bij de Australiër.

Heeft Ewan schrik in de sprint?

"Van Ewan verwacht ik veel meer, terwijl zijn conditie nochtans goed was. In de Scheldeprijs wordt hij perfect afgezet, maar laat hij zich kinderlijk aan de kant zetten om als zevende over de streep te bollen", zegt hij bij HLN.

"Als ik als buitenstaander naar Ewan kijk, heeft hij na al die valpartijen precies schrik in massasprints. De vraag is: kan hij die klik nog maken?", zegt De Wever nog. Ewan wordt straks de sprinter van de ploeg in de Tour en De Wever liet nog weten dat het "een kloteseizoen" is als de ploeg er geen rit wint.