Trek-Segafredo neemt drastische beslissing over toptalent na kattenmoord

Antonio Tiberi (21) kwam in februari van dit jaar opvallend in het nieuws. De Italiaan werd toen veroordeeld nadat hij in de zomer van 2022 de de kat van een minister van San Marino had doodgeschoten met een luchtdrukgeweer.

Tiberi, voormalig wereldkampioen tijdrijden bij de junioren, kreeg een boete van 4.000 euro en moest van zijn team Trek-Segafredo 20 dagen loon inleveren en hij werd voorlopig geschorst door zijn team.

Tiberi verontschuldigde zich nog en wou een deel van zijn prijzengeld afstaan voor straatkatten in San Marino. Maar in een kort statement maakt Trek-Segafredo bekend dat het nu toch afscheid neemt van Tiberi, die nog een contract had tot eind 2024.

"De daden van de renner tijdens zijn schorsing kwamen niet overeen met onze criteria voor een terugkeer", klinkt het. Tiberi mag nu dus vrij bij een ander team teken, onder meer Astana werd al genoemd.

Team statement:



Trek-Segafredo and Antonio Tiberi have mutually agreed to part ways, effective immediately, after the rider’s actions during his suspension did not meet our criteria for a return to competition.

No further comments will be given at this time.