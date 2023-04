Voormalig kamergenoot wil overleden Lambrecht eren: "Als ik in de Giro een rit win, zal het voor Bjorg zijn"

Bjorg Lambrecht liet in 2019 in de Ronde van Polen. Generatiegenoten zoals Harm Vanhoucke zijn Lambrecht nog niet vergeten.

Bjorg Lambrecht gold als een van de grootste talenten van zijn generatie. De jonge Belg werd in 2019 vijfde in de Brabantse Pijl, zesde in de Amstel Gold Race en vierde in de Waalse Pijl. En hij werd ook de beste jongere in de Dauphiné.

Maar op 5 augustus 2019 sloeg het noodlot toe. Lambrecht viel in de derde rit van de Ronde van Polen en overleed diezelfde dag nog in het ziekenhuis. Harm Vanhoucke, nu bij Team DSM, was toen ploegmaat van Lambrecht.

Winnen in de Giro voor Lambrecht

"Bjorg was mijn vaste kamergenoo, we waren heel goed op elkaar ingespeeld", zegt Vanhoucke bij Sport Knack. "We droomden van een mooie wielertoekomst samen."

Vanhoucke heeft het verlies van Lambrecht ondertussen wel een plaats kunnen geven, maar in de koers denkt hij nog altijd aan hem. "Als ik in de Giro een rit win, zal het voor Bjorg zijn", zegt Vanhoucke nog.