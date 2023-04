Moet dat wel? Patrick Lefevere bespreekt de 'rat race' van de jacht op jong talent in het huidige wielrennen

Patrick Lefevere heeft al veel geluk met de echte Remco Evenepoel. Op jong talent wordt altijd jacht gemaakt en dat is iets dat hem bezighoudt.

Het is een onderwerp dat de CEO van Soudal Quick-Step aanhaalt in zijn column in Het Nieuwsblad: jonge talenten die te maken krijgen met nadrukkelijke interesse van grote wielerploegen. Het is de vraag hoe daar het best zelf mee om te gaan.

Iedereen wil natuurlijk de volgende Evenepoel, Pogacar of Ayuso in zijn kamp, maar ten slotte blijven het nog altijd kinderen, beseft Lefevere. Kinderen die keuzes moeten maken over al dan niet verder studeren, over hun prille relaties en die zich vooral willen amuseren op de fiets.

'RAT RACE'

Er zijn ploegen die aan deze jonge renners meteen contracten voor vele jaren geven. Meedoen met de 'rat race' lijkt voorlopig dus de enige optie.