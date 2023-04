Wout van Aert werkt stevige looptocht af en houdt zich nadien op de fiets wel héél erg aan één van zijn eigen mantra's

Van rust geen sprake bij Wout van Aert momenteel, moest u dat soms denken. Een looptocht en een fietstocht stond vandaag op zijn programma en daar valt wel wat over te vertellen.

Wout van Aert was deze ochtend vroeg uit de veren. Dat weten we dankzij zijn Strava-account. Iets na de klok van 7u werd al een looptocht geregistreerd van de wielerkampioen door 'De Groene Rand'. Van Aert ging 11,48 kilometer lopen in de buurt van Herentals en dat hield hem 49 minuten en 52 seconden bezig.

'NOOIT OMKEREN'

Uit zijn Instagram Stories blijkt dat Van Aert daarna ook nog een fiets van stal heeft gehaald. Zijn gravelfiets, meer bepaald. In een filmpje is te zien hoe Van Aert met die gravelfiets in een grasveld beland. 'Nooit omkeren', schrijft WVA erbij.

En inderdaad, Van Aert blijft maar met die fiets door het grasveld rijden. Een foto maakt duidelijk dat hij uiteindelijk wel een meer berijdbare weg heeft gevonden.