Cian Uijtdebroeks verbaast met opvallende uitspraak over het winnen van een klassieker

Cian Uijtdebroeks presteerde vorig jaar knap in de Vuelta. Maar tot wat is onze landgenoot allemaal nog in staat?

Cian Uijtdebroeks verkaste afgelopen winter van BORA-hansgrohe naar Visma Lease a Bike, al had die overgang wel de nodige voeten in de aarde omdat onze landgenoot nog een lopend contract voor een jaar had. Bij de ploeg van Wout van Aert zien ze in Uijtdebroeks een mogelijke opvolger voor Primoz Roglic die de omgekeerde beweging maakte. Uijtdebroeks moet de man van de toekomst worden in de grote rondes.

Het is de bedoeling dat hij met de tijd Jonas Vingegaard ook moet doen vergeten. “Je kunt een renner op een bepaalde manier begeleiden, maar de vraag is altijd: welk effect heeft dat? Jonas heeft pas op latere leeftijd zijn beste niveau bereikt. Veel later dan Pogacar”, klinkt het in HUMO.

Uijtdebroeks is alvast heel erg duidelijk als het gaat over de keuze tussen rondes en klassiekers. “Hoe langer ik afzie, hoe beter ik word. Met dat talent kom ik beter tot mijn recht in het rondewerk. Klassiekers liggen me helemaal niet. Als ik ooit een grote ronde zou winnen, of zelfs maar een paar keer op het podium zou staan, zou dat voor mij dezelfde waarde hebben als winst in een klassieker.