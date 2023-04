Belg wint de Gravel Fondo Limburg, ook een ereplaats voor Jan Bakelants

Timo Kielich heeft de Gravel Fondo Limburg gewonnen. Hij won solo voor Cameron Mason en Ismael Esteban. Ook was er een ereplaats voor Jan Bakelants. Hij werd 6e.

De Gravel Fondo Limburg had start en aankomst in Valkenburg en maakt onderdeel van de Gravel World Series. Ook geldt het als kwalificatiewedstrijd voor het WK gravel dat later dit jaar in Veneto wordt gereden. De tocht was 113 km lang.

Een trio reed in de finale weg. Timo Kielich reed weg van Cameron Mason en Jens Adams. De Belg van Crelan-Fristads kwam solo over de streep.

Een kleine minuut later kwam Mason als 2e over de streep. Daarachter werd Adams nog ingehaald door Ismael Esteban. Ook Jan Bakelants was in de top 10 te vinden. Hij eindigde 6e.