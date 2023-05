Een resem nieuwe Belgische tijdritkampioenen bekend: kamp van Soudal Quick-Step met meerdere medailles naar huis

Een resem nieuwe Belgische tijdritkampioenen zijn bekend. Vooral het kamp van Soudal Quick-Step was succesvol op het BK tijdrijden bij de jeugd, met de titel bij heren en dames in de hoogste leeftijdscategorie.

Jonathan Vervenne (foto) was de uitgesproken favoriet bij de heren beloften en maakte het volledig waar in Waregem. Slechts twee concurrenten konden de schade ten opzichte van het talent uit de opleidingsploeg van Soudal Quick-Step beperken tot minder dan een minuut. Robin Orins eindigde op 53", Victor Vercouillie op 59".

Nog bij de U23 was het ook bij de dames feest voor hetzelfde kamp. Febe Jooris van AG Insurance-NXTG, de beloftenploeg, was nog 14 seconden sneller dan Marthe Goossens, wel al ondergebracht in het eliteteam van AG Insurance Soudal Quick-Step. Sterre Vervloet van Lotto Dstny haalde brons en finishte op 45" trager dan de winnares.

De Belgische kampioenen tijdrijden in de andere categorieën

Heren junioren: Duarte Marivoet Scholiers.

Heren U17 tweedejaars: Thibaut Van Damme.

Heren U17 eerstejaars: Joris Jinze.

Dames junioren: Luca Vierstraete.

Dames U17 tweedejaars: Jilke Michielsen.

Dames U17 eerstejaars: Lobke Beenaerts.

Heren U15: Sander Willems.