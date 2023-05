Geen sprintkans voor Philipsen maar Alpecin-Deceunick kan desondanks juichen na mooi nummer in Radklassiker

Het gaat Alpecin-Deceuninck sinds een tijdje voor de wind en die lijn trekt het door. Philipsen was één van de favorieten in Eschborn-Frankfurt, maar het was Kragh Andersen die het kon afmaken.

Eschborn-Frankfurt is traditioneel een sprinterskoers, al werden dit jaar meer hoogtemeters in het parcours opgenomen. Het koersverloop moest uitwijzen of dat voldoende was om voor een andere uitkomst te zorgen. Een kopgroep van tien man, met onder meer Ben Hermans, ging alvast tot het uiterste.

Met een voorsprong van een kleine twintig seconden gingen de vluchters de laatste lokale ronde in. Het was de vraag wie in het peloton nog de nodige inspanningen kon leveren, want in de loop van de wedstrijd moesten al wat sprinters teruggebracht worden.

CONTROLE BIJ KRAGH ANDERSEN

En inderdaad: het peloton slaagde er niet meer in om de kopgroep nog terug te halen. Die tien man zouden dus spurten voor de zege. Kragh Andersen ging de sprint aan van op de kop en niemand die er nog over geraakte. De Deen had alles perfect onder controle. Alpecin-Deceuninck heeft er weer een WorldTour-zege bij.