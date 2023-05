Geraint Thomas laat zich uit over verwachte clash tussen Evenepoel en Roglic in Giro en haalt aan wat fenomenaal is

Geraint Thomas en Remco Evenepoel hebben mekaars pad al wel eens doorkruist. Vooral Roglic zal Evenepoel het vuur aan de schenen leggen in de Giro, is de algemene verwachting. Wat denkt de Tourwinnaar van 2018 hierover?

Thomas had met Sporza een vooruitblikkend gesprek richting de Giro. "Wij hebben een van de beste ploegen, maar het klopt dat iedereen een battle verwacht tussen Remco Evenepoel en Primoz Roglic", is de Welshman niet blind voor de tweestrijd die er wellicht aankomt.

LOF VOOR EVENEPOEL EN ROGLIC

"Die strijd hebben we al gezien in Catalonië en het is fenomenaal wat ze de jongste jaren al gedaan hebben", komt Thomas met lof voor de prestaties van beide kandidaat-winnaars in de Giro. Zo kan het wel eens een heel andere beleving worden voor een groot stuk van het peloton dan voor het publiek.

Voor ons wordt het in de Giro misschien niet zo leuk, maar des te meer voor de liefhebbers", weet de Ineos-renner te voorspellen.