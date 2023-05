Remco Evenepoel telt af naar de Giro, mét aandacht voor de vele tijdritkilometers waarin hij het moet waarmaken

Het is nu echt wel aftellen, want Remco Evenepoel staat te trappelen om aan de Giro te beginnen en zijn grote doel van het seizoen na te streven. De discipline waarin hij Belgisch kampioen is, gaat een grote rol spelen.

Remco Evenepoel heeft zondag een veelzeggende post op zijn sociale media geplaatst. "Tijdritsimulatiedag", schreef hij, met onder meer nog een Belgische vlag daar naast. Een verwijzing naar het feit dat hij Belgisch kampioen tijdrijden is. Daar wordt iedereen ook aan herinnerd door de bijhorende foto, waarop Evenepoel in zijn Belgische tricolore op de tijdritfiets zit. Het aantal tijdritkilometers was één van de redenen waarom van de Giro zo'n groot doel werd gemaakt. TT simulation day 🇧🇪🚀



Giro -6 days. pic.twitter.com/KrdrMF5D7J — Remco Evenepoel (@EvenepoelRemco) April 30, 2023 Op de openingsdag is er een tijdrit van 18,4 kilometer en later volgen ook nog tijdritten van 30,7 kilometer en van 18,6 kilometer. "Giro -6 dagen", schreef Evenepoel zondag ook nog. De Grande Partenza begint inderdaad steeds dichterbij te komen.