Remco Evenepoel zelfs bij enkele uitdagers enorm geliefd: "Een van favoriete renners, spectaculaire coureur"

Remco Evenepoel is met zijn prestaties toch wel bij velen geliefd te worden. Zelfs zijn uitdagers hebben niets dan mooie woorden voor hem.

Roglic wordt beschouwd als dé concurrent van Evenepoel in de Giro. Voorts zijn er ook een heel wat outsiders, zoals Tao Geoghegan Hart van Ineos. "Evenepoel en Roglic zijn de topfavorieten en iedereen praat over hen, maar de Giro telt 21 ritten en veel meer deelnemers", geeft de Schot in een gesprek met Sporza aan dat veel mogelijk is.

© photonews

"We hebben wel al een stukje gezien van dat duel in de Vuelta, weliswaar in andere omstandigheden. Iedereen is nieuwsgierig. Remco Evenepoel is alleszins een spectaculaire coureur, een van mijn favoriete renners in het peloton. Het is geweldig wat hij in 2022 gedaan heeft", onderstreept de Girowinnaar van 2020.

© photonews

In het kamp van Bahrein is het rekenen op Jack Haig en bij hem weerklinkt eenzelfde geluid over de wereldkampioen. "Ik vind Remco Evenepoel een van de beste renners. Tadej Pogacar, Primoz Roglic, Jonas Vingegaard en Evenepoel: met z'n vieren staan ze een trapje boven de rest."