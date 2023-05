Vreselijke toestanden: koersorganisatie moet drastisch ingrijpen nadat massacrash wel héél groot deel van peloton velt

De Ronde van Bretagne nadert stilaan zijn ontknoping. Dat is een rittenkoers van 2.2-categorie, waar ook een aantal opleidingsploegen aan meedoen. Zondag stond de zesde en voorlaatste rit op het programma: er zou van Châteaubriant naar Plancoët gereden worden.

Aan de aankomst geraakten de renners echter niet. Na een massale valpartij op modderige wegen besloot de organisatie om de etappe af te gelasten. Een besluit dat zelden genomen wordt in de koers, maar hier wel op zijn plaats was gezien de grote schade.

Stage 6 of Tour de Bretagne is cancelled after 90% of the peloton crashed at 60km/h on muddy roads. pic.twitter.com/TYDfJCUotV