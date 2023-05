Wat kunnen ze bij Jumbo-Visma niet? Vrouwen kloppen gevaarlijkste concurrent in secondenstrijd in ploegentijdrit Vuelta

Jumbo-Visma heeft de start in de Vuelta Femenina niet gemist. Ook het ploegentijdrijden in het vrouwenwielrennen heeft de ploeg blijkbaar uitstekend onder de knie.

Een ploegentijdrit van 14,5 kilometer in Torrevieja: hiermee begon de Ronde van Spanje bij de dames. Toch wel een technische uitdaging, want ploegentijdritten komen helemaal niet zo vaak voor in het vrouwenwielrennen. Het leverde een heftige strijd op, met toptijden die regelmatig verbeterd werden.

Wanneer ook Jumbo-Visma een tijd van de tabellen reed, was dat wel een belangrijk moment. De 18 minuten en 3 seconden van de Nederlandse formatie kon wel eens genoeg zijn voor winst. Trek-Segafredo strandde alvast op 9 seconden. Enkel SD Worx en Movistar moesten dan nog aan de aankomst passeren.

HENDERSON EERSTE LEIDSTER

In deze discipline is het SD Worx dan toch te kloppen. Zowel de ploeg van Vollering als die van Van Vleuten geraakte niet aan de tijd van Jumbo-Visma. Canyon/SRAM kwam er nog het dichtste bij: het kwam een secondje tekort voor de zege. Henderson is de eerste leidster in de Vuelta. Ook Vos en Markus droegen bij aan het succes van Jumbo-Visma.