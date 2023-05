🎥 Marianne Vos schiet in de Vuelta nu wel raak en vult zo een zeldzame leemte in haar palmares

Marianne Vos heeft de 3e rit in de Vuelta voor vrouwen gewonnen. Deze keer klopte zijn Charlotte Kool en zo vulde ze een zeldzame leemte in haar palmares. Vos heeft nu ritzeges in de Giro, Tour en Vuelta. Ook verstevigde ze haar leidersplaats.

De 3e rit in de Vuelta voor vrouwen droeg van Elche de la Sierra naar La Roda. Na een heuvelachtig begin was de rit zo goed als vlak en de aankomst lag na bijna 158 km in La Roda.

Op papier was het een simpele sprintersetappe, maar in de praktijk was het dat niet. Er stond immers een gevaarlijke zuidzuidoostenwind. In het begin van de etappe waren er enkele aanvalspogingen, maar die werden telkens tenietgedaan.

Zo begon op 100 km het waaierspektakel met een volledig peloton. Het peloton werd in verschillende groepen getrokken en Gaia Realini en Kirsten Faulkner waren de grootste slachtoffers.

Er bleef nog een groep van zo'n 50 rensters over, maar dan werd er opnieuw een waaier getrokken. Deze keer was het Silvia Persico die het grootste slachtoffer was. Ook Mavi Garcia moest even achtervolgen, maar kon nadien opnieuw aansluiten.

Het tempo bleef hoog en daardoor werden nog enkele rensters eruitgewaaid. In de finale werd er ook de sprint voorbereid. Charlotte Kool liet haar ploeg op kop rijden, maar zocht zelf haar plaatsje achter Jumbo-Visma. Marianne Vos ging als 1e aan en kon op de streep nog net Kool afhouden. Chloe Dygert werd opnieuw 3e. Vos verstevigde ook haar leiderstrui.