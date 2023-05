2 Belgen boeken een ereplaats in de Ronde van Griekenland

In de 1e rit in de Ronde van Griekenland is Timothy Dupont 6e geëindigd. Een andere Belg, Louis Blouwe, eindigde ook in de top 10. Hij werd 8e.

In de Ronde van Griekenland stonden de renners voor een pittige etappe. Het ging de hele dag op en af en de 1e rit speelde zich net zoals de proloog volledig op Kreta af. De start- en aankomstplaats waren opnieuw Heraklion. Ondanks het geaccidenteerde parcours gingen we naar een massasprint. De rit werd door Stanislaw Aniolkowski gewonnen. Achter hem nestelden 2 Belgen zich in de top 10. Timothy Dupont werd 6e en Louis Blouwe 8e. Na de 1e rit blijft Aaron Gate aan de leiding staan. Hij ziet wel Aniolkowski naar de 3e plaats oprukken, die op 12 seconden volgt. Rory Townsend staat 2e op 9 seconden. De 1e Belg in het klassement is Lennert Teugels. Hij staat 15e op 31 seconden. Blouwe staat 16e op 32 seconden. De Ronde van Griekenland trekt nu naar het vasteland en eindigt op zaterdag in Olympia.