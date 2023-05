Annemiek van Vleuten kritisch over de Vuelta voor vrouwen: "Er moet een betere balans komen"

De Vuelta voor vrouwen is bezig, maar niet iedereen zat daarvoor te springen. Annemiek van Vleuten zag de rittenkoers liever op een ander tijdstip doorgaan.

Op 1 mei begon de Vuelta voor vrouwen. Die zal nog tot zondag duren. Vorig jaar begon de Vuelta nochtans begin september en werd de laatste rit op dezelfde dag als die van de mannen verreden.

Er was dus een serieuze kalenderverschuiving voor de vrouwen. Eerder zorgde dat al voor kritiek. In mei is er niet genoeg plaats, werd er gezegd. Annemiek van Vleuten herhaalde dat nog eens bij de Spaanse krant AS.

"Ik vind dat er een betere balans in de kalender moet komen", aldus de titelverdedigster. "Mei zit nu bomvol met koersen en er is juist weer veel ruimte in augustus, september en oktober."

"Ook denk ik dat het beter zou zijn om onze koers aan die van de mannen te koppelen", ging van Vleuten verder. "Dat hoeft niet voor eeuwig te zijn, maar rijd bijvoorbeeld een aantal dezelfde etappes. Mensen snappen dan ook beter dat het gerelateerd is aan de mannen."