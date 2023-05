Een nieuwe ploeg is de nieuwe nummer 1 van de wereld, Cian Uijtdebroeks maakt een mooie sprong voorwaarts

Cian Uijtdebroeks komt bij de top 100 op de UCI-ranking aankloppen. Dat komt door zijn 6e plaats in de Ronde van Romandië. Bij de ploegen is UAE de nieuwe nummer 1 van de wereld.

Tadej Pogacar blijft comfortabel de nummer 1 van de wereld. Hij heeft nog steeds respectievelijk 1700 en 1900 punten voorsprong op Wout Van Aert en Remco Evenepoel. Ook de rest van de top 10 is net voor de Giro nog in dezelfde volgorde.

Verder op de wereldranking maakten enkele renners dankzij hun goede prestaties in de Ronde van Romandië serieuze sprongen. Zo ook Cian Uijtdebroeks. Hij eindigde 6e in het eindklassement en zag dat beloond met een sprong van 68 plaatsen. Zo komt hij op plaats 113 in de buurt van de top 100 te staan. Het verschil met de top 100 is nog 74,5 punten.

UCI-ranking individueel:

1. Tadej Pogacar: 6727,86 punten

2. Wout Van Aert: 5057 punten

3. Remco Evenepoel: 4831,21 punten

4. Jonas Vingegaard: 3527,57 punten

5. Mathieu van der Poel: 3112,67 punten

6. Jasper Philipsen: 3008 punten

7. Mads Pedersen: 2809,14 punten

8. Arnaud De Lie: 2430 punten

9. Christophe Laporte: 2364 punten

10. Mikel Landa: 2266 punten

...

113. Cian Uijtdebroeks: 630,5 punten

© photonews

In het ploegenklassement waren er bovenin wel verschuivingen. Zo is er net voor de Giro een nieuwe nummer 1 van de wereld. UAE nam de fakkel van Jumbo-Visma over. INEOS Grenadiers staat nog steeds op nummer 3.

De Belgische ploegen blijven hoog staan. Soudal Quick-Step blijft op 4 staan en Alpecin-Deceuninck kwam opnieuw de top 5 binnen. Lotto Dstny blijft 10e staan, terwijl Intermarché-Circus-Wanty korterbij de top 10 sluipt.