Oliver Naesen over het afscheid van Greg Van Avermaet: "Het onderwerp lag gevoelig"

Greg Van Avermaet kondigde woensdagmiddag zijn afscheid aan. Oliver Naesen trainde vaak samen met hem en voor hem zal het wennen worden.

Zelf wist Oliver Naesen nog niet zo lang dat Greg Van Avermaet zou stoppen. "Ik wist wel dat hij na de klassiekers de knoop ging doorhakken", vertelde Naesen aan Sporza.

"De kans was reëel dat Van Avermaet zijn laatste seizoen aan het rijden was, maar veel hebben we er niet over gepraat. Het was een moeilijk onderwerp", ging Naesen verder.

Het voorjaar viel wat tegen. "Maar Van Avermaet zat erna niet in de put", aldus Naesen. "Zo zit hij niet in elkaar en ook zal hij na een zege nooit euforisch zijn."

"Ook trainde Van Avermaet nog met de volle goesting", wist Naesen nog te vertellen. "Het was ook zo dat hij er op het einde nog een klimmetje bij deed. Dat is altijd zo geweest. Daar heeft hij er veel kapot gekregen en mezelf ook." Al zal Naesen hem missen: "Ik zal vaker alleen moeten gaan trainen."