📷 Wout van Aert samen met Lotte Kopecky gespot met oog op volgend doel én maakt alweer indruk

Wout van Aert heeft al bijna een maand geen koers meer gereden na Parijs-Roubaix en zal ook nog niet doen tot rond half juni. Dan rijdt Van Aert de Ronde van Zwitserland en twee weken later ook de Tour.

Na de Tour volgt al bijna onmiddellijk het WK op de weg in Glasgow. Zowel de tijdrit als de wegrit zal Van Aert daar rijden en die ging hij samen met enkele andere Belgen verkennen.

Onder meer met Lotte Kopecky, Julie De Wilde en Jonathan Vervenne ging Van Aert het WK-parcours verkennen. Van Aert reed zo'n 65 kilometer en pakte meteen ook een KOM op een van de klimmetjes van het tijdritparcours.

Who and where? 🤔 pic.twitter.com/KCGzqauGfJ