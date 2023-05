📷 Wout van Aert verkent WK-parcours op ongewone manier: "Risky business"

Wout van Aert ging vrijdag samen met onder meer Lotte Kopecky het WK-parcours in Glasgow gaan verkennen. Development coach Serge Pauwels was er ook bij.

Terwijl er heel wat aandacht gaat naar Italië en de Giro gingen enkele Belgen in stilte al het WK-parcours in Glasgow eens verkennen. Zowel de wegrit als de tijdrit werden verkend.

Over de wegrit gemengde gevoelens bij Serge Pauwels. "Lotte (Kopecky, nvdr.) zei zelf dat het tien keer erger was dan in Leuven qua draaien en keren. Ik denk dat er zo'n 42 bochten per ronde zijn...", zei hij bij Sporza.

Van Aert verkende het parcours van de wegrit wel op speciale manier en met een speciale fiets. Niet met zijn normale koersfiets, wel met een gewone stadfiets.

Tijdrit voor Van Aert

Vanochtend verkende Van Aert ook het tijdritparcours. "Ik denk dat hij wel blij is met de route", zegt Pauwels. "Het is voor krachtpatsers, maar ook niet helemaal biljartvlak." Op het einde zijn er ook enkele heuveltjes.

Dat ze het parcours al gingen verkennen is logisch vindt Pauwels. "Het was belangrijk om het al eens gezien te hebben", deelt Pauwels. "Dat brengt rust in de weken voor het WK, waar er altijd allerlei geruchten ontstaan over het parcours."