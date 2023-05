Baas van Wout van Aert over verschrikkelijke voorbereiding op de Giro: "Snap echt dat dat mensen denken"

Jumbo-Visma kent geen al te goede voorbereiding op de Giro met al drie coronagevallen. Grote baas Richard Plugge had het zich dan ook anders voorgesteld.

Eerst moest Tobias Foss en Robert Gesink afhaken met corona, enkele dagen later was dat ook het geval voor vervanger Jos van Emden. Sam Oomen en Rohan Dennis werden aan de selectie toegevoegd.

"Nee, we zijn er blijkbaar nog niet van af. Het gaat als een dolle rond. Ook in de Ronde van Romandië is een aantal renners geïnfecteerd geraakt en ziek geworden", zei Richard Plugge bij NOS.

"Het is voor Robert en Tobias vreselijk. Ze hebben zoveel gedaan om hier aan de start te kunnen staan." Dat corona plots weer opsteekt is voor Plugge niet zo'n grote verrassing.

"Ik snap echt dat mensen denken: waar heb je het over? De coronapandemie is toch allang voorbij. Maar mensen, dus ook renners, kunnen er nog steeds goed ziek van worden."