Cian Uijtdebroeks en Jordi Meeus krijgen geweldig nieuws bij BORA-hansgrohe

BORA is al een hele tijd sponsor van het Duitse team. Eerst sponsorde het Duitse bedrijf van 2012-2014 al het Duitse Team NetApp - Endura. Sinds 2015 is het Duitse bedrijf ook hoofdsponsor van de ploeg.

Willi Bruckbauer, de CEO van BORA, is tevreden met de verlengde samenwerking. "De Giro d’Italia overwinning van Jai Hindley een jaar geleden was een heel bijzondere ervaring en maakte ons als sponsor erg trots"

"Het idee om het contract te verlengen is toen in Verona geboren en daar bezegeld met een handdruk met Ralph Denk. Wij willen de ploeg ondersteunen in haar ontwikkeling en bij het bereiken van verdere doelen en geven hen planningszekerheid tot 2027."

Het verlengen van BORA als sponsor is ook goed nieuws voor Cian Uijtdebroeks en Jordi Meeus. Zowel Uijtdebroeks als Meeus hebben nog een contract tot eind volgend jaar bij de Duitse ploeg.

