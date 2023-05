Ook Intermarché-Circus-Wanty pakt uit voor de Giro, grote verandering bij Stuyven en Belgen van Trek-Segafredo

Net als EF Education Easy-Post en Israel-Premier Tech zal ook Intermarché-Circus-Wanty tijdens de Giro met een aangepast shirt rijden. De Belgische ploeg wil zo zijn Italiaanse sponsor in de verf zetten.

Sponsor Vini Zabù en moederbedrijf Fantini Group, staat sinds vorig jaar op de broeken van het Belgische team. En de Giro-start in de Abruzzen is ook de thuisregio van de sponsor.

De gele accenten op de trui zijn nu verdwenen, in de plaats is er nu vooral blauw te zien.

Introducing our special edition jersey for the #Giro honoring Vini Zabù 🍷



📸 @cyclingmedia_ag pic.twitter.com/0EoTTBaKqk