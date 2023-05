Lefevere is duidelijk over de Giro van 2021: "Ben daar vandaag nog steeds niet helemaal van overtuigd"

Remco Evenepoel staat straks voor de tweede keer aan de start van de Giro. In 2021 deed hij al eens mee, maar dat werd toen geen succes.

Evenepoel was in de Ronde van Lombardije van 2020 zwaar gevallen en stond daarna voor een moeilijke revalidatie. Acht maanden later stond hij evenwel al aan de start van de Giro, zijn eerste grote ronde.

Evenepoel begon goed aan die Giro van 2021 en stond na rit 10 nog altijd tweede in het klassement. Maar in de gravelrit kende Evenepoel een mindere dag, na een val ging hij in rit 18 niet meer van start.

Zijn oren laten hangen

"Misschien hebben we daar fouten gemaakt, al ben ik daar vandaag nog steeds niet helemaal van overtuigd", zegt Patrick Lefevere bij In de Leiderstrui. "Hij kende toen één slechte dag in de gravelrit."

"Toen heeft hij, zoals we in West-Vlaanderen zeggen, zijn oren laten hangen. Een paar dagen later kwam hij ten val en verweet iedereen hem dat hij niet met de fiets kan rijden. Als dat niet gebeurd was, was de Giro nog niet gedaan geweest."

Lefevere rekent die eerste deelname aan de Giro er dus eigenlijk niet bij. Straks kan hij bewijzen dat hij wel degelijk ook in Italië kan meestrijden voor de eindzege.