Ploegmaat Pieter Serry twijfelt aan kopman Evenepoel voor tijdrit en noemt zijn grote favoriet

Pieter Serry reed de al zijn tijdrit en schat in voor zijn kopman. De Belg twijfelt toch of het parcours helemaal voor Evenepoel zal zijn.

Pieter Serry ging al vroeg van start in de tijdrit en testte de benen eens 20 minuten. Voor de dagzege deed Serry niet mee, maar dat was ook niet de bedoeling.

Maar Serry twijfelt toch of het helemaal een parcours is voor zijn kopman Remco Evenepoel. "Goh, ik denk eerlijk dat Filippo Ganna iets meer in het voordeel is wat watt per kilo betreft", zei hij bij VTM.

Maar Serry denkt ook dat het klimmetje op het einde niet zo heel veel verschil zal maken op het einde. Vooral het lange rechte stuk van zo'n 12 kilometer vanaf de start zal belangrijk zijn denkt Serry.

"Maar Remco is heel sterk dus je weet nooit. Het zal alleszins een spannende strijd worden denk ik. Maar hij was heel ontspannen en met zelfvertrouwen. Hij heeft er genoeg voor gedaan. Hij kan zichzelf dus niets kwalijk nemen."