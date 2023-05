Remco Evenepoel komt met verklaring waarom hij anderhalve kilo meer weegt dan in de Vuelta

Remco Evenepoel staat aan de start van de Giro met anderhalve kilo meer aan de start van in de Vuelta vorig jaar. De wereldkampioen legt uit waarom.

Evenepoel weegt bij de start van de Giro 63 kilo, bij de start van de Vuelta vorig jaar was dat nog 61,5 kilo. Maar die anderhalve kilo meer heeft wel degelijk een doel.

"Tijdens de Vuelta was ik zeer mager, misschien zelfs te mager", legt de wereldkampioen uit aan Het Laatste Nieuws. "Ik wou zo licht mogelijk staan om te kunnen volgen op de steile beklimmingen van de eerste week.

Maar dat lage gewicht speelde Evenepoel nadelen in de tijdrit in de tiende rit. Evenepoel won die tijdrit wel, maar qua wattages en cijfers was het een van zijn slechtste tijdritten.

Geen nadeel bergop

Een te laag gewicht zou ook nadelig zijn voor het herstel en de explosiviteit. "Nu heb ik wel het ideale gewicht om de eerste week van deze Giro met twee vlakke tijdritten aan te vatten."

Dat extra gewicht zal geen nadeel zijn in de eerste week van de Giro stelt trainer Koen Pelgrim. "Die eerste aankomsten bergop zijn niet super lastig, dus moet je niet per se superlicht staan en al zeker niet op een gewicht dat je niet lang kan volhouden."