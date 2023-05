Giro-organisatie neemt opvallende beslissing na vermeende duw van Kaden Groves (Alpecin-Deceuninck)

Kaden Groves werd als schuldige aangewezen voor de val in de tweede rit van de Giro. Maar van de organisatie van de Giro kreeg hij geen straf.

Door Remco Evenepoel werd Kaden Groves aangewezen als de schuldige voor de val in de tweede rit van de Giro. De Australiër zou Ballerini, ploegmaat van Evenepoel, geduwd hebben en zo zou Evenepoel bijna ten val gekomen zijn.

Maar van de organisatie kreeg Groves geen boete of straf voor zijn duw. Hij komt dus weg met zijn duw. Wie wel een boete kreeg is Geraint Thomas. Hij kreeg een boete van 200 Zwitserse Frank voor onbehoorlijk of ongepast gedrag.

Ook drie ploegleiders kregen een boete, omdat een renner van hun ploeg afval had weggegooid in een zone waar dat niet mocht.

Bart Leysen (Alpecin-Deceuninck), Matteo Tosatto (INEOS Grenadiers) en Gregory Rast (Trek-Segafredo) kregen een boete van 500 Zwitserse Frank. Zij kregen de boete omdat de renner van hun ploeg niet geïdentificeerd konden worden.