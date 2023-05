Geen geheimen meer voor Wout Van Aert en Remco Evenepoel: de UCI onthult het volledige parcours voor het WK in Glasgow

De UCI heeft het parcours en het profiel voor het WK in Glasgow bekendgemaakt. De grote lijnen waren eerder al bekend, maar nu zijn ook alle details voor de wedstrijden voor de elite, de beloften en de junioren bekend.

De mannen elite zullen op 6 augustus in Edinburgh vertrekken. Via een aanloopstrook van zo'n 133 km met onderweg Crow Road (5,8 km aan 4%) gaat het richting Glasgow. In Glasgow rijden de renners nog 10 ronden van 14,3 km. Daarin zit een klim van 200 meter aan 7,7%. Na 277,6 km en 3570 hoogtemeters kennen we uiteindelijk een opvolger voor Remco Evenepoel.

De vrouwen elite vertrekken op 13 augustus dan weer in Loch Lomond. Via onder meer Crow Road rijden ze een aanloopstrook van zo'n 60 km richting Glasgow. Daar rijden ze 6 keer het plaatselijke circuit. Alles is goed voor 154,3 km. Annemiek van Vleuten is de titelverdedigster.

De beloften mannen rijden dezelfde aanloopstrook als de vrouwen elite. Eens in Glasgow rijden ze het plaatselijke circuit 7 keer. Zo zullen zij 168,4 km rijden. Yevgeniy Fedorov kroonde zich vorig jaar tot wereldkampioen bij de beloften.

Ook de junioren kennen het volledige parcours. Zij rijden enkel over het plaatselijke parcours. De mannen rijden dat 9 keer, goed voor 127,2 km, en de vrouwen 5 keer, goed voor 70 km. Bij de mannen won vorig jaar Emil Herzog. Bij de vrouwen was dat Zoe Bäckstedt.